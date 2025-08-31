Yunan Adalarında Radar Sistemleri Çöktü

RADAR SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALDI

Yunanistan’ın Rodos ve Kerpe adalarındaki radar sistemleri faal değil. Bu durum, ülkenin güneydoğusundaki hava sahasında ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkarıyor. Radar krizinin etkileri, özellikle yaz aylarında artan hava trafiğini doğrudan etkiliyor. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Atina FIR hattının güneydoğusundaki gözetim sistemlerinin ya bozulduğu ya da işlevini yitirdiği ifade ediliyor.

UÇUŞ GÜVENLİĞİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Dernek, Rodos’un Attavyros Dağı’ndaki radarın geçmişte sabotaj sonucu hasar gördüğünü ve hala yenilenmediğini belirtiyor. Kerpe’deki radar sisteminde ise sürekli arızaların yaşandığı aktarılıyor. Açıklamada, “Girit’ten Meis’e kadar olan bölge, uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu bölgedeki radar sistemlerinin devre dışı kalması hava trafiğinin kontrolünü neredeyse imkânsız hale getiriyor” deniyor.

YUNANİSTAN’IN ULUSLARARASI İTİBARI ZAYIFLIYOR

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Genel Sekreteri Panagiotis Psaros’ın imzasıyla gönderilen bildiride, mevcut krizin sadece bir arıza olmadığı vurgulanıyor. Altyapının sistematik olarak ihmal edildiği, uçuş güvenliği için hayati öneme sahip sistemlerin yenilenmediği ifade ediliyor. Yönetimin ise tanıtım projelerine büyük bütçeler ayırdığı belirtilerek, bu durumun artan trafik ve jeopolitik gerilim döneminde ülkenin itibarını zedelediği aktarılıyor.

ATİNA’DA DA KRİZ SÜRÜYOR

Ülkenin en büyük havalimanı olan Atina’daki Eleftherios Venizelos’ta da radarlardaki arızalar ve frekans problemleri nedeniyle önemli bir kriz yaşanıyor. Terminal radarlarının yalnızca birinin çalıştığı ve doğu pistinin aletli iniş sisteminin aylarca devre dışı kaldığı kaydediliyor. Frekanslarda yaşanan parazitler ve kapsama sorunları, hava trafiğini yönetmeyi zorlaştırıyor. Akarna Dağları’ndaki yayın merkezindeki frekansların düzgün çalışmadığı ve yetkililerin ancak tamamen devre dışı kaldığında müdahale ettiği belirtiliyor.

AVRUPA KOMİSYONU’NA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Avrupa Komisyonu’na ‘Hava Trafik Yönetimi Alanında İhlaller ve Uyum Eylem Planı’ sunulacağına dair açıklamada bulundu. Bu planın hazırlanmasında hava trafik kontrolörlerinin yer almadığı sert bir dille eleştirildi. “Yönetim, bu sistemi uygulayacak olan kontrolörleri dışlayarak büyük bir hata yapmaktadır. Uçuş güvenliği için kritik bilgilerden habersiz olan yetkililerin hazırladığı bu plan, geçmişin hatalarını tekrarlatacaktır” ifadeleri aktarıldı. Basın açıklamasında operasyon alanlarında hijyen sorunları yaşandığı, kontrolörlerin oturacak yer bulamadığı ve radar merkezlerinde haşere probleminin olduğu da öne sürüldü. Yeni Disiplin Yasası tasarısıyla birlikte sendika temsilcilerine baskı uygulandığı, eleştirileri dile getiren yetkililerin cezalandırıldığı, bu durumun da uçuş güvenliği gibi hayati konuları olumsuz etkilediği belirtildi.