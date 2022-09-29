Yunan basını Erdoğan’ı konuşuyor! ABD savaş gemisi Ege’de

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ege Denizi ile ilgili çıkışını manşetlere taşıdı.

Ordunun Meriç’ten Meis’e kadar tüm cephede teyakkuza geçtiğini yazan Yunan medyası, Ankara’dan yapılan açıklamaları anında manşetine taşıdı. Türkiye’ye karşı gövde gösterisinde USS George Bush uçak gemisinin yanı sıra Fransa ve İtalya da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamalar, dakikalar içinde Atina’da yankı buldu. To Vima gazetesi, ‘Erdoğan Yunanistan ve Güney Kıbrıs için ABD’ye saldırıyor’ başlıklı haberinde, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından televizyona çıkan Türkiye liderinin Washington’a saldırı başlattığını savundu. Haberde, “Erdoğan ABD’ye Yunanistan’ı yanlış hesaplara sokmamalı mesajı gönderdi” ifadesi yer aldı.

Yunanistan’ın en popüler internet siteleri arasında yer alan in.gr’de, dış haberler sayfasının neredeyse tamamı Türkiye ve Erdoğan. Gazetedeki başlıklardan bazıları: ‘Erdoğan uyarıyor-ABD Yunanistan’ı yanlış hesaplara sokmamalı’; ‘Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra ‘Menfaatlerimizi korumak için tüm yasal yolları kullanacağız’ diyerek tehdit ediyor’; ‘Türkiye Midilli’nin batısına araştırma gemisi Yunus’u çıkarıyor-Yunan donanması Ege’de’; ‘Erdoğan ‘Yunan tehdidi’ hikayesi inşa etmeyi deniyor’; ‘Erdoğan: Kıbrıs’taki askeri varlığımızı güçlendireceğiz’ ve ‘Erdoğan ‘sıcak vaka’ için sahne mi kuruyor.’

CNN Yunanistan, ‘Erdoğan’dan gözdağı: Ege adalarının silahlandırılması yanıtsız kalmayacak’ başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Ta Nea gazetesi, ‘Milli Güvenlik Kurulu’ndan sonra Erdoğan’ın tehditleri’ ve ‘Güney Kıbrıs’ı da tehdit ediyor’ başlıklarıyla haberler yayımladı. Manşetinde ‘Erdoğan sesini yükseltiyor’ diyen Ta Nea, Yunanistan ve Türkiye arasında adalar ve göç başlıklarında gerilimin tavan yaptığını kaydetti.

Etnos gazetesi ‘Erdoğan CNN Türk’te: ABD NATO üyeleri arasında adil davranmıyor, Yunanistan için yeni ani çıkışlar’ başlıklı haberinin yanı sıra, ‘Kontrol dışı- Ankara tehditler yayıyor ve çevreyi tehlikeli bir şekilde dinamitliyor’ manşetini attı.

Erdoğan’ın sözlerini iki ayrı haberle sunan Kathimerini gazetesi, ‘Erdoğan: Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri varlığı daha da güçlendirelecek’ başlığını seçti, Ankara’nın söz konusu adımı ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından hemen sonra attığını vurguladı.

‘Erdoğan CNN Türk’te: ABD’ye diyoruz, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın’ başlıklı diğer haberinin spotu ise, “Yunanistan adaları silahsızlandırmalı, ‘Bizi uyarmadınız’ dememeleri için Birleşmiş Milletler’e mektup gönderdik. ABD Yunanistan’ı yanlış hesaplara sokuyor” denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklama da yine medyada yer buldu. Kathimerini, açıklamayı ‘Yunanistan meşru çıkarlarını savunacak’ başlığıyla aktardı, “Türkiye’nin bariz bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ve Yunanistan’ı savaşla tehdit etme hakkı yoktur” cümlesini söne çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’yi hedef alan açıklaması ise, Yunan medyasında bayram havasına yol açtı. To Vima, CNN Yunanistan, Kathimerini gibi yayın organları ‘ABD Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın Ege adaları üstündeki egemenliği sorgulanamaz’ başlıklarıyla Washington’ın çıkışını sayfalarına taşıdı.

Eleftheros Typos gazetesi ise, ‘Şimdi Türkiye’nin çağrıları cevapsız kalmıyor-ABD ve Atina net mesaj gönderdi: Ege adalarındaki Yunan egemenliği tartışılamaz’ başlığını seçti.

Skai televizyonu, ‘İki önlem ve iki standart: ABD’nin sert karşılığının ardından Türk tarafının kızgınlığı’ başlığını attı.