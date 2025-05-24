Yunan Basını, Fenerbahçe’yi Övüyor

FENERBAHÇE Beko FİNALE YÜKSELDİ

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Panathinaikos AKTOR’u 82-76 yenerek finale adını yazdırdı! Abu Dabi’de gerçekleştirdiği bu etkileyici zafer, yalnızca Türkiye’de değil, Yunanistan’da da büyük yankı buldu. Yunan basını, Fenerbahçe’nin üstün performansını öne çıkarırken, Panathinaikos’un teknik direktörü Ergin Ataman’ın özellikle Kostas Sloukas’a az süre vermesini eleştiri konusu yaptı. İşte Yunan medyasının Fenerbahçe’nin zaferi ve Ataman’a yönelik eleştirilerle dolup taşan dikkat çekici manşetleri!

YUNAN BASINI FENERBAHÇE’NİN ZAFERİNİ KONUŞUYOR

Yunan medyası, Fenerbahçe’nin Panathinaikos’u yenmesini “rövanş” ve “trajedi” gibi dramatik terimlerle değerlendirdi. in.gr, “McCollum’un klası ‘yeşilleri’ eledi” başlıklı haberinde, sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Errick McCollum’un kritik anlardaki oyununa dikkat çekti. Haberde, “Panathinaikos koşullara göre yetersiz kaldı. Fenerbahçe sahada kesinlikle üstün bir performans sergiledi ve Sarunas Jasikevicius’un ekibi 82-76 galip gelerek Abu Dabi’de EuroLeague Finali’ne yükseldi” ifadeleri kullanıldı.

PANATHINAIKOS’A AĞIR ELEŞTİRİLER

Proto Thema, “Yeşiller mücadele etti ama finale kalamadı” başlığıyla Fenerbahçe’nin hakimiyetini kabul etti. “Panathinaikos önünde iyi bir performans sergileyemedi. Fenerbahçe, sıkı savunması sayesinde Yunan takımını eleyerek Avrupa Şampiyonluğu unvanını elde etti.” şeklinde bilgiler verildi. Sport24, daha sert bir üslupla Panathinaikos’un elenmesini eleştirerek, “Beceriksiz ve isabetsiz Panathinaikos, hatalarının bedelini ödedi ve Abu Dabi’deki Final Four’dan elendi. Fenerbahçe, Berlin’deki Final Four’un rövanşını alarak finale geçti. Yeşiller yaratıcılıktan yoksundu” ifadelerine yer verdi.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU TACINI KAYBETTİ

Efsyn, geçen yılki şampiyonu Panathinaikos’un başarısızlığına dikkat çekti: “Tacını teslim etti! Yeşiller, geçen yılki şampiyonluğunu sürdüremedi ve Türk ekibine karşı 82-76’lık bir sonuçla tacını kaybetti.” Bu çarpıcı açıklamalar, Fenerbahçe’nin zaferinin Yunan basınında yarattığı etkiyi bir kez daha ortaya koydu.