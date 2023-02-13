Yunan basını: Türkiye ile yeni bir sayfa açıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili sarsan deprem sonrası desteğini esirgemeyen Yunanistan’dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile verdiği görüntüyü manşetine taşıyan gazete ve televizyonlar, ‘Deprem diplomasisi tekrarlanıyor’ başlıkları attı. Skai televizyonu muhabiri ise, ‘Yunan kelimesi artık Türkiye’de bir tehdit gibi gelmiyor’ yorumunu yaptı.

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen büyük depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini yola çıkaran ilk ülkelerden biri, Yunanistan’dı. Resmi kurumların yanı sıra okullar, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütlerinin Türkiye’ye yardım için seferberlik ilan ettiği Yunanistan’da, depremler gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Uzmanların yer aldığı arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesinde görevlerini tamamlayıp bugün itibarıyla Yunanistan’a döndü. Ekipler, Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçmiş olsun ziyareti için hafta sonu Türkiye’ye uçtu. Dendias, depremlerin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı’ndan sonra Türkiye’yi ziyaret eden ikinci dışişleri bakanı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adana’ya inen mevkidaşı Dendias’ı uçağın merdivenlerinde sarılarak karşıladı. İki bakan daha sonra helikopterle Antakya’ya geçti ve deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Dendias, kameraların karşısına geçip basın toplantısı düzenledi. Yunan arama kurtarma ekibinin gece gündüz çaba sarf ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ve canlı olarak kurtulan her insandan sonra sadece burada Yunanistan ekibinin değil tüm Yunan halkının ne kadar mutlu olduğunu gördük. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur” deyip ekledi:

“99 depremlerinden sonra iki ülke birbirinin yardımına koştu. Yardımları haberleştiren Time dergisine bir okuyucu mektubu gönderdim. Şöyle demiştim: Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem veya felaketi beklemek zorunda değiliz. O gün sade bir Türk vatandaşı olarak bunu söylemiştim. Bugün Türkiye’nin dışişleri bakanı olarak aynı düşüncedeyim. Umarım görüş ayrılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir şekilde ele alıp çözmek için çaba sarf ederiz.”

Konuk bakan Dendias ise, “Şunu özellikle ifade etmek isterim ki Yunanistan hükümetinin Türk hükümetinin, halkının bu zor günleri aşmasıyla ilgili vermiş olduğu destek burada bitmeyecektir. İlişkilerimizin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Yunan halkının Türklerin karşı karşıya kaldığı bu felakette onlara destek vermesinden son derece gururluyum” dedi.

Yunan medyası, Nikos Dendias’ın Türkiye ziyaretini Pazar gününden bu yana manşetten okurlarına aktarıyor. İki bakanın da ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir doğal afete ihtiyaç duyulmadığını vurgulamasını öne çıkaran Kathimireni, ‘Atina’yı iklim değişikliği bekliyor ancak şimdi yeni 99 değil’ başlığını attı. 1999 yılında iki ülkede birkaç hafta arayla gerçekleşen sarsıntıların bir ‘deprem diplomasisi’ ortaya çıkardığını hatırlatan Kathimerini, halihazırda Atina’da hiç kimsenin 99’un tekrarlanabileceğini düşünmediğini yazdı. Yunanistan’ın gelecek aylarda Ankara’nın daha düşük önceliği haline geleceği tahmininde bulunan gazete, depremin hemen ardından sembolik bazı temasların gerçekleştiğini aktardı.