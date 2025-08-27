Yunan Basını, Türkiye’nin Libya Adımlarını Vurguladı

YUNAN MEDYASINDAN TÜRKİYE’YE YORUMLAR

Yunan medyası, Türkiye’nin Libya’da gerçekleştirdiği diplomatik ve askeri hareketlerin Doğu Akdeniz’deki dengelerin önemli ölçüde değişmesine yol açtığını belirtti. Özellikle General Halife Hafter ile kurulan doğrudan ilişkinin, bölgenin güç dengelerini altüst ettiği vurgulandı. Türkiye’nin Libya’nın doğusunda bir konsolosluk açması ve Hafter ile doğrudan temas kurmasının “stratejik bir dönüm noktası” olduğu ifade ediliyor. Bu durumun, askeri alanda olduğu kadar diplomatik alanda da yeni bir dönemi başlatacağı düşünülüyor.

TÜRKİYE-LİBYA İLİŞKİLERİNE DİKKAT

Yunan basını, Türkiye ile Libya arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilere de vurgu yaptı. Ankara, 1951’de bağımsızlığını ilan eden Libya’yı tanıyan ilk ülkeler arasında bulunuyor. 2011 yılındaki iç savaş sırasında Trablus yönetimine sağlamış olduğu destekle bölgedeki etkisini artırdığı kaydedildi. Yapılan analizde, Türkiye’nin Libya’daki varlığının Yunanistan–Kıbrıs–Mısır ile Yunanistan–Kıbrıs–İsrail üçlü ittifaklarının etkisini zayıflatabileceği görüşü öne çıktı. Türkiye’nin gerçekleştirdiği bölgesel hamleler ise “Akdeniz’in güneyinde kurulan ileri bir karakol” olarak tanımlandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Washington’un Orta Doğu politikasında Türkiye’nin çıkarlarının da göz önünde bulundurulacağını dile getirdi. Bu açıklama, İsrail yanlısı çevrelerde olumsuz tepkilere yol açtı. Banking News’teki değerlendirmede, Türkiye’nin Libya’daki varlığının Atina’yı Doğu Akdeniz’de izole edebileceği belirtildi. Ayrıca, Ankara’nın enerji hatlarını kontrol altına alma hedefinin geri dönüşü olmayan bir aşamaya ulaştığı ve bu durumun “Yunanistan’ı adeta haritadan silme” olasılığının bulunduğu kaydedildi.