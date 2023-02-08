Yunan devlet kanalı, sabah haberlerini o şarkıyla açtı

Yunan devlet kanalı ERT, sabah haberlerini ‘Bem Seni Sevduğımi’ şarkısıyla, Türkiye’den deprem görüntüleri ile açtı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler yüzünden 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’yı vuran depremde 25 binden fazla vatandaş yaralandı, binlerce ev enkaz altında kaldı.
Türkiye’nin komşusu Yunanistan, depremin ilk gününde arama kurtarma ekibi ve insani yardım malzemesi gönderdi.
Bugün Yunan devlet kanalı ERT’nin sabah haberlerinin açılışında Türkiye’deki depremden görüntüler yayınlandı, “Ben Seni Sevduğumi” şarkısı çaldı.