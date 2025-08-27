Yunan Ekibi Antrenmanı Tamamladı

PANATHINAIKOS MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Yunan temsilcisi Panathinaikos, rövanş mücadelesi için Samsun’a geldi ve 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. İlk maçı Atina’da 2-1 kazanmış olan Panathinaikos, yarın oynanacak karşılaşma öncesi son antrenmanını Samsun’da yaptı.

Teknik Direktör Rui Vitoria yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Antrenmanın ilk bölümünde, ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı ve bu kısmın sonrasında taktik çalışma uygulandı. Antrenmanın ardından, yeşil-beyazlı ekip konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

MAÇ İÇİN HAKEM ÜÇLÜSÜ

Yarın saat 20.00’de gerçekleştirilecek olan karşılaşma, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo hakem üçlüsü tarafından yönetilecek.