Yunan Gemileri Rus Petrolü Taşımaya Başladı

YUNAN ARMATÖRLERİNİN YENİDEN YÜKSELİŞİ

2025’in ilk yarısında, Yunan armatörlerin Rus petrolü ticaretindeki faaliyetleri yeniden canlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altına düşmesi ve ABD ile Rusya arasındaki diplomatik yumuşama, Yunan tankerlerinin Rus limanlarına geri dönmesini sağlıyor. Nisan ayında Rus ham petrolünün %26’sı, Mart ayında ise %30’u Yunan gemileriyle taşındı; bu oran 2024 yılına göre iki katından fazla. Yunanistan, dünyanın en büyük tanker filosuna sahip ülke olarak enerji piyasasında önemli bir rol oynuyor. Dynacom Tankers, Minerva Marine ve Okeanis Eco Tankers gibi şirketler, Primorsk, Ust-Luga ve Novorossiysk gibi Rus limanlarından petrol taşıyarak Moskova’nın küresel enerji ticaretindeki etkisini artırıyor.

FİYAT DÜŞÜŞÜ VE G7 FİYAT TAVANI

Batı’nın G7 fiyat tavanı kuralları çerçevesinde, Rus petrolü varil başına 60 doların altındaysa taşınmak yasal hale geliyor. Bu yıl Suudi Arabistan’ın artan üretimi ve küresel ticaret savaşının etkisiyle Brent petrolü %14 gerileyerek 64 dolara, Rus Urals petrolü ise 50 dolara düştü. Bu durum, Yunan armatörlerin Rus petrolünü taşımak için yeniden harekete geçmesini sağladı. Vortexa verilerine göre, Yunan gemileri 2024’te Rus petrolü taşımada düşük bir paya sahipken, 2025’te bu oran belirgin şekilde arttı.

ABD-RUSYA YUMUŞAMASI VE TRUMP FAKTÖRÜ

Yunan armatörlerin cesareti, Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve dönmesiyle başlayan ABD-Rusya yakınlaşmasından etkileniyor. Trump yönetimiyle yapılan görüşmeler, bazı Yunan armatörlerin Rus petrolü taşımacılığına yeniden dönme konusunda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladı. Londra merkezli analist Michelle Bockmann, “Genel hava şu: İran’a hayır, ama Rusya’ya evet” diyor. Ancak Trump’ın Vladimir Putin’i eleştirip yeni yaptırımlar sinyali vermesi, diğer Batılı şirketlerin temkinli duruşunu korumasına yol açıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, diplomasinin teşvik edileceğini belirtirken, “Putin’in müzakereye açık olmaması durumunda çeşitli önlemler masada” açıklamasını yapıyor.

GÖLGE FİLOUNDAN YUNAN TANKERLERİNE GEÇİŞ

2023 yılının sonlarına doğru, petrol fiyatlarının 60 doların üzerine çıkmasıyla Yunan armatörler Rus petrolü ticaretini büyük ölçüde durdurmuştu. Bu boşluk, Rusya’nın gölge filosu tarafından doldurulmuştu. Ancak 2025’te gölge filonun birçok gemisinin yaptırımlarla işlevsiz hale gelmesi, petrol tüccarlarını yeniden Yunan tankerlerine yönlendiriyor. Öne çıkan armatörler arasında:

Ioannis Alafouzos: Okeanis Eco Tankers ile bu yıl 9 kez Rus petrolü taşımış, savaş başlangıcından itibaren 140 kez Rus limanlarına uğramıştır.

George Prokopiou (Dynacom Tankers): 2025’te 6 kez Rus ham petrolü taşımış, bunun yanı sıra dizel ve Kazak petrolü sevkiyatları gerçekleştirmiştir.

Andreas Martinos (Minerva Marine): Mart 2025’te bir yıl aradan sonra Rus petrolü taşımaya başlamış, Primorsk’ta yeni yüklemeler planlamaktadır.

Yüksek Kârlar, Yüksek Riskler

Rus petrolü taşımacılığı, düşük rekabet ve yasal uyum maliyetleri nedeniyle yüksek navlun ücretleri sağlıyor. Örneğin, Rus limanlarından Hindistan’a bir seferin getirisi 8 milyon dolara ulaşabiliyor; bu, 2021’deki rakamdan 5 kat fazla. Ancak her armatör bu riski yüklenmiyor. George Economou’nun TMS Tankers’ı, 2022’de büyük miktarda Rus petrolü taşırken, 2025’te bu ticareti yalnızca yakıt yağı ile sınırlı tutmuş durumda.

YUNANİSTAN’IN ÇELİŞKİLİ ROLÜ

Yunanistan, NATO ve AB üyesi olarak 2022’den beri Rusya’ya yönelik yaptırımları destekliyor. Ancak Yunan armatörler, 1953 Anayasası’ndaki bir madde ile gemi gelirlerinden vergi muafiyetiyle çalışarak sektörü kârlı hale getiriyor. Yunan gemileri, 2022-2024 arası dönemde Rus petrolünün %28’ini taşıyıp Moskova’nın enerji gelirlerine önemli bir katkı sağladı. Bu nedenle, Ukrayna, Minerva Marine, Dynacom ve TMS Tankers gibi şirketlerin yaptırım listesine alınmasını önerdi.