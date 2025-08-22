Gündem

Yunan Medyası’ndan Skandal Manşetler

SAMSUNSPOR’UN EUROPA LİGİ MACERASI

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan’ın Panathinaikos ekibine 2-1 zorlukla yenildi. 28 Ağustos’ta Türkiye’de oynanacak rövanş maçı Yunan medyasında geniş bir yer bulurken, çeşitli manşetlerle dikkat çekildi. Yunan basınında maçın yankıları oldukça dikkat çekici oldu.

SDNA: “Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi.” Panathinaikos kalitesi maçta kendini gösterdi ve 35 bin seyirci önünde Samsunspor, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

KATHIMERİNI: “Panathinaikos rakibini devirdi.” Samsunspor’u 2-1 yenerek, tur için ilk önemli adımı attıklarını duyurdular.

ERTNEWS: “Reaksiyon ve kaliteyle Avrupa Ligi play-off’larının ilk maçında dirençli Samsunspor’u yendiler.” Bu galibiyet, Panathinaikos’un lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

NAFTEMPORİKİ: “Panathinaikos, Samsunspor’u 2-1 yenerek Avrupa Ligi’nde ilk adımı attı.” Maçta elde ettikleri sonuç, ilerleyen aşamalar için umut verici olarak değerlendirildi.

SPORT24: “Samsunspor’un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil.” Ancak bu durum, Panathinaikos’un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadığı vurgulandı.

NEWSSİT: “Panathinaikos 2-1’lik galibiyet elde ederek Türkiye’deki rövanş maçı için favorisiniz.” Bu sonuç, Samsunspor’un zorlu rövanş öncesi avantaj kaybetmesine neden oldu.

Kamu Hastanelerinde Ameliyatlar Başlıyor

Kamu hastanelerinde, akşamları ve hafta sonları ameliyat yapılması için Sağlık Bakanlığı'ndan talimat geldi. Hastanelerin bu doğrultuda planlama yapmaları bekleniyor.
Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda milyonlarca hap ve kilolarca katkı maddesinin yakalandığını açıkladı.

