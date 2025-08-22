Yunan Medyası’ndan Skandal Manşetler

SAMSUNSPOR’UN EUROPA LİGİ MACERASI

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan’ın Panathinaikos ekibine 2-1 zorlukla yenildi. 28 Ağustos’ta Türkiye’de oynanacak rövanş maçı Yunan medyasında geniş bir yer bulurken, çeşitli manşetlerle dikkat çekildi. Yunan basınında maçın yankıları oldukça dikkat çekici oldu.

SDNA: “Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi.” Panathinaikos kalitesi maçta kendini gösterdi ve 35 bin seyirci önünde Samsunspor, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

KATHIMERİNI: “Panathinaikos rakibini devirdi.” Samsunspor’u 2-1 yenerek, tur için ilk önemli adımı attıklarını duyurdular.

ERTNEWS: “Reaksiyon ve kaliteyle Avrupa Ligi play-off’larının ilk maçında dirençli Samsunspor’u yendiler.” Bu galibiyet, Panathinaikos’un lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

NAFTEMPORİKİ: “Panathinaikos, Samsunspor’u 2-1 yenerek Avrupa Ligi’nde ilk adımı attı.” Maçta elde ettikleri sonuç, ilerleyen aşamalar için umut verici olarak değerlendirildi.

SPORT24: “Samsunspor’un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil.” Ancak bu durum, Panathinaikos’un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadığı vurgulandı.

NEWSSİT: “Panathinaikos 2-1’lik galibiyet elde ederek Türkiye’deki rövanş maçı için favorisiniz.” Bu sonuç, Samsunspor’un zorlu rövanş öncesi avantaj kaybetmesine neden oldu.