Yunan Medyası’ndan Skandal Manşetler

SAMSUNSPOR’UN EUROPA LİGİ MACERASI
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan’ın Panathinaikos ekibine 2-1 zorlukla yenildi. 28 Ağustos’ta Türkiye’de oynanacak rövanş maçı Yunan medyasında geniş bir yer bulurken, çeşitli manşetlerle dikkat çekildi. Yunan basınında maçın yankıları oldukça dikkat çekici oldu.
SDNA: “Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi.” Panathinaikos kalitesi maçta kendini gösterdi ve 35 bin seyirci önünde Samsunspor, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.
KATHIMERİNI: “Panathinaikos rakibini devirdi.” Samsunspor’u 2-1 yenerek, tur için ilk önemli adımı attıklarını duyurdular.
ERTNEWS: “Reaksiyon ve kaliteyle Avrupa Ligi play-off’larının ilk maçında dirençli Samsunspor’u yendiler.” Bu galibiyet, Panathinaikos’un lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaşmasını sağladı.
NAFTEMPORİKİ: “Panathinaikos, Samsunspor’u 2-1 yenerek Avrupa Ligi’nde ilk adımı attı.” Maçta elde ettikleri sonuç, ilerleyen aşamalar için umut verici olarak değerlendirildi.
SPORT24: “Samsunspor’un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil.” Ancak bu durum, Panathinaikos’un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadığı vurgulandı.
NEWSSİT: “Panathinaikos 2-1’lik galibiyet elde ederek Türkiye’deki rövanş maçı için favorisiniz.” Bu sonuç, Samsunspor’un zorlu rövanş öncesi avantaj kaybetmesine neden oldu.