Yunan Tankerleri Rus Petrolü Taşıyor

YUNAN ARMATÖRLERİN YENİDEN RUS PETROLÜ TİCARETİNE GİRİŞİ

2025’in ilk yarısında, Yunan armatörler sayesinde Rus petrolü ticareti yeniden canlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altına düşmesi ve ABD ile Rusya arasında başlayan diplomatik yumuşama, Yunan tankerlerini Rus limanlarına geri getiriyor. Nisan ayında Rus ham petrolünün %26’sı, Mart ayında ise %30’u Yunan gemileriyle taşındı. Bu oran, 2024 yılına göre iki katından fazla bir artış gösteriyor. Yunanistan, dünya üzerindeki en büyük tanker filosuna sahip ülke olarak petrol piyasasında önemli bir rol üstleniyor. Dynacom Tankers (George Prokopiou), Minerva Marine (Andreas Martinos) ve Okeanis Eco Tankers (Alafouzos ailesi) gibi şirketler, Primorsk, Ust-Luga ve Novorossiysk gibi Rus limanlarından petrol taşıyarak, Moskova’nın küresel enerji ticaretinde kritik aktörler haline geliyor.

FİYAT DÜŞÜŞÜ, G7 VE YUNAN ARMATÖRLER

Batı’nın G7 fiyat tavanı çerçevesinde, Rus petrolü varil başına 60 doların altındaysa taşınmasının yasal olduğu belirtiliyor. Bu yıl Suudi Arabistan’ın üretim artışı ve küresel ticaret savaşının etkisiyle Brent petrolü %14 düşerek 64 dolara, Rus Urals petrolü ise 50 dolara geriliyor. Tüm bu gelişmeler Yunan armatörlerin Rus petrolünü taşımak için yeniden devreye girmesine olanak sağlıyor. Vortexa verilerine göre, Yunan gemileri 2024 yılında Rus petrolü taşımada düşük bir paya sahipken, 2025’te bu oran önemli bir artış gösteriyor.

ABD-RUSYA YAKINLAŞMASI ve TRUMP ETKİSİ

Yunan armatörlerin yeniden cesaret bulması, Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve dönmesiyle başlayan ABD-Rusya yakınlaşmasından kaynaklanıyor. Trump yönetimiyle yapılan görüşmeler bazı Yunan armatörlerin Rus petrolü taşımacılığına geri dönmekte daha güvende hissetmelerini sağlıyor. Londra merkezli analist Michelle Bockmann, “Genel hava şu: İran’a hayır, ama Rusya’ya evet” diyor. Bununla birlikte Trump’ın yakın zamanda Vladimir Putin’i eleştirip yeni yaptırımlar sinyali vermesi, diğer Batılı şirketlerin temkinli duruşunu sürdürmesine neden oluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, diplomasiye şans tanınacağını belirtirken, “Putin’in müzakereye açık olmaması durumunda çeşitli önlemler masada” açıklamasını yapıyor.

GÖLGE FİLO VE YUNAN TANKERLERİ

Petrol fiyatlarının 2023 sonunda 60 doları aşmasıyla Yunan armatörler Rus petrolü ticaretini büyük ölçüde azaltmıştı ve bu boşluk, Rusya’nın gölge filosu (eski, sahipleri belirsiz tankerler) tarafından doldurulmuştu. Ancak 2025’te gölge filonun birçok gemisinin yaptırımlarla işlevsiz hale gelmesi, petrol tüccarlarını yeniden Yunan tankerlerine yöneltti. İşte öne çıkan bazı armatörler: Ioannis Alafouzos, Okeanis Eco Tankers ile bu yıl 9 kez Rus petrolü taşıdı ve savaş başlangıcından bu yana 140 kez Rus limanlarına uğradı. George Prokopiou (Dynacom Tankers) ise 2025’te 6 kez Rus ham petrolü taşırken, dizel ve Kazak petrolü sevkiyatları da yaptı. Diğer yandan, Andreas Martinos (Minerva Marine), Mart 2025’te bir yıl aradan sonra Rus petrolü taşımaya başladı ve Primorsk’ta yeni yüklemeler planlıyor.

YÜKSEK KÂR, YÜKSEK RİSK

Rus petrolü taşımacılığı, düşük rekabet ve yasal uyum maliyetleri nedeniyle yüksek navlun ücretleri sunuyor. Örneğin, Rus limanlarından Hindistan’a yapılan bir sefer 8 milyon dolar gelir getirebiliyor ve bu, 2021’deki miktarın 5 katı. Ancak her armatör bu riski göze almıyor. George Economou’nun TMS Tankers’ı, 2022’de büyük miktarda Rus petrolü taşırken, 2025’te bu ticareti yalnızca yakıt yağıyla sınırlı tutmayı tercih ediyor.

YUNANİSTAN’IN ÇELİŞKİLİ ROLÜ

Yunanistan, NATO ve AB üyesi olarak 2022 yılından beri Rusya’ya uygulanan yaptırımları destekliyor. Ancak Yunan armatörler, 1953 Anayasası’ndaki bir madde sayesinde gemi gelirlerinde vergi muafiyeti ile faaliyet gösteriyor ve bu durum sektörü kârlı hale getiriyor. Yunan gemileri, Rus petrolünün %28’ini taşıyarak (2022-2024 arası) Moskova’nın enerji gelirlerine büyük katkı sağlıyor. Ukrayna, bu nedenlerden dolayı Minerva Marine, Dynacom ve TMS Tankers gibi şirketlerin yaptırım listesine alınmasını öneriyor.