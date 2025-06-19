Yunan Unsurları, Türk Karasularına Göçmen İtti

KACAK GÖÇMENLERİN KURTARILMASI
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Türk karasularına itilen lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.00’da Datça açıklarında kaçak göçmenlerin yer aldığı bir bot ihbarı aldı.
YUNAN UNSURLARINDAN MÜDAHALE
İhbar sonrası harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 23 kaçak göçmeni başarıyla kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenler, kıyıya çıkartıldıktan sonra gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.