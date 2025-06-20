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Yunan Unsurlarınca İtilen Göçmenler Kurtarıldı

KURTARILAN KAÇAK GÖÇMENLER

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilmiş olan lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün sabah saat 06.00’da Datça açıklarında, lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğuna dair bir ihbar aldı.

İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hızlı bir şekilde Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilmiş olan lastik bottaki 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan bu kaçak göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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