Yunanistan’da korkutan deprem

Yunanistan'da gece yarısı büyük bir deprem meydana geldi.

Komşu ülke Yunanistan’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada can ve mal kaybına dair kesin bir bilginin alınmadığı öğrenildi.

Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. Deprem İtaşya, Arnavutluk, Malta ve Libya’da hissedildi. Depremin ardından merkez üssüne yakın olan Zakintos Adasında yerleşim yerleri kısmi hasar görürken elektrik hatları çalışmaz hale geldi.

TRT