“Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan İki FETÖ Mensubu”

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

MSB’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor” ifadesine yer verildi. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bu şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

HUDUT BİRLİKLERİNE STRATEJİK GÖREV

Yakalanan şahısların durumu, terörle mücadelenin yalnızca iç saha ile sınırlı kalmadığını, dış sınırlarımızda da etkin bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Hudut birliklerimizin bu konudaki özverili çalışmaları, ülkenin güvenliğini artırmayı hedefliyor.