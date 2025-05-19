Yunanistan’a Pasaport Kontrolü Yenilikleri Geliyor

BİYOMETRİK SINIR SİSTEMİ HAZIRLIĞI

Yunanistan, Avrupa Birliği’nin dış sınır kontrolünü sıkılaştırmayı hedefleyen ve AB vatandaşı olmayanlar için biyometrik sınır sistemini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, uzun süredir beklemede olan Giriş/Çıkış Sistemi’nin (EES) Schengen bölgesinde Ekim 2025’te devreye girmesi planlanıyor, ancak kesin uygulama tarihi daha sonra resmi olarak açıklanacak.

BİYOMETRİK VERİLERİN KAYDI

EES, Brexit süreciyle birlikte üçüncü ülke vatandaşı muamelesi görecek İngiliz pasaport sahipleri de dahil olmak üzere yabancı pasaportların elle damgalanmasının yerini alacak. Bunun yerine, parmak izleri ve yüz taraması gibi biyometrik veriler toplanacak ve varış ile ayrılışta saklanacak. AB vatandaşı olmayanların bu dijital kayıtları 3 yıl süreyle geçerli olacak ve kayıtlı yolcuların tekrar giriş yapmalarını kolaylaştıracak.

Avrupa Birliği, bu uygulamanın güvenlik seviyesinin artırılması, fazla kalışlarla mücadele edilmesi ve sınır kontrollerinin modernize edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Pasaport kontrollerinin kaldırıldığı 29 Avrupa ülkesinden oluşan Schengen serbest dolaşım bölgesi, 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında özgürce dolaşmasını sağlıyor. Ancak bu özgürlük, özellikle AB vatandaşı olmayanlar için bazı güvenlik sorunları oluşturabiliyor. EES’in, AB topraklarına giren kişilerin daha güvenli ve otomatik bir şekilde izlenmesini sağlaması bekleniyor.