Yunanistan, ABD’den 90 adet zırhlı araç satın aldı

Geçen hafta Girit’teki Suda Üssü’nde Yunan bayrağı önünde F-35 sunumu yapan ABD, Ege Denizi’nin kuzeyindeki Selanik’e yeni zırhlı araçlar gönderdi.

2020 yazından itibaren açık şekilde Atina yönetiminin yanında saf tutan ABD, Selanik’i bir gemi daha silah sevkiyatı yaptı. ABD’nin Atina Büyükelçiliği, Twitter hesabından gönderilen zırhlı araçların fotoğrafını yayınlayıp “90 adet daha M1117’nin Selanik’te olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar Washington 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlıyor, hepsi ücretsiz. ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliği her zamankinden daha güçlü” mesajını paylaştı.

ABD’nin yolladığı zırhlı araçların Türkiye sınırındaki Meriç Nehri’ne konuşlandırıldığı biliniyor.

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kirbaki, “ABD, ihtiyaç fazlası savunma programı çerçevesinde geçen yıl Yunanistan’a hibe yoluyla 1200 adet M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı verilmesini kabul etmişti” deyip ekliyor:

“Bu çerçevede de bu tipte silahları sökülmüş şekilde 90 adet zırhlı araç geçtiğimiz günlerde Selanik’te teslim alındı. Yunanistan’ın bugüne kadar teslim aldığı M1117 sayısı da böylece 354’e ulaştı.

TÜRKİYE SINIRINA SEVK EDİLDİ

Söz konusu zırhlı araçlar ABD ordusunun Avrupa kuvvetlerindeki ihtiyaç fazlalığından tahsis ediliyor. Yunanistan sadece nakil ve bakım masraflarını üstleniyor ki bunlar yaklaşık 100 milyon Euro civarında. Yunan medyasına göre bu son parti gelen 90 araçtan 50’si Meriç hududunda bulunan Yunan Kara Kuvvetleri birliklerine sevk edildi.

M1117’ler keşif ve alan gözetleme görevlerinde kullanılıyor. Alınacak toplam 1200 adet zırhlı araçtan yaklaşık 300’ü tek parça olarak kullanılanacak.”

YUNAN BAYRAĞI ÖNÜNDE F-35

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Hava Kuvvetleri Komutanı Themistoklis Bourolias ve ABD’nin yeni Atina büyükelçisi George Tsounis geçen hafta Girit Adası’na çıkarma yapmıştı.

Kalabalık heyet Suda’daki 115’inci Hava Üssü ile Marathi Deniz Üssü’nü ziyaret edip, Yunanistan ve ABD savaş uçaklarının birlikte havalandığı ‘Poseidon’un Öfkesi-22’ tatbikatını izlemişti. Dendias, Hardalia, Floros, Bourolias ve Tsounis, Suda’ya getirilen Amerikan F-35 savaş uçaklarının önünde birçok poz da vermişti.

Dahası Yunan pilotların F-35 jetlerini kullandığı fotoğraflar Amerikan ordusunun NATO hesabı tarafından paylaşılmıştı.

Dışişleri Bakanı Dendias, ABD büyükelçisi Tsounis ile açık bir mesaj vermek için Girit’e geldiklerini kaydetmiş, “ABD ve Yunanistan yayılmacılığa karşı omuz omuza durmaktadır. ABD ile Yunanistan, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdidin karşısındadır. İki ülkenin savaş uçaklarının yanı sıra askerleri de Doğu Akdeniz’de son birkaç gündür uluslararası hukukun korunması için birlikte duruyorlar” diyerek adını anmadan Türkiye’yi hedef almıştı.

ABD Büyükelçisi Tsounis ise, Yunanistan’a F-35 jetlerinin satışını ‘çok önemli’ olarak niteleyip “F-35’lerin caydırıcılığını göreceksiniz” demişti.