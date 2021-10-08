Yunanistan Başbakanı: Doğu Akdeniz’de kimin kimi tehdit ettiği ortada

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye hakkında tepki çeken sözler sarfetti.

Anlaşmanın ulusal çıkarlar açısından avantajlı olduğunu savunan Miçotakis, “Hepimiz, Doğu Akdeniz’de kimin kimi ‘casus belli’ (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz.” ifadesini kullanarak Türkiye’yi işaret etti.

Türkiye, Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline çıkarması halinde bunu “casus belli” sayacağını ilan etmişti.

Miçotakis, anlaşma çerçevesinde Yunanistan’ın Fransa’dan 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn alacağını ve bununla Yunan Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçleneceğini iddia etti.