Yunanistan Başbakanı: Erdoğan’la görüşmeye açığım

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilime dair yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Selanik Uluslararası Fuarı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Miçotakis, son dönemde iki ülke arasında yaşanan gerilime değindi. Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceğini dile getiren Yunan Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu ifade etti.

Miçotakis, görüşme için Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği toplantılarını işaret ederken, Yunanistan ile Türkiye arasında geleceğe yönelik dostane ilişkiler kurmak istediğini belirtti.