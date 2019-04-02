Çipras, Zoran Zaev ile buluştu

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Zoran Zaev ile buluştu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e geldi. Çipras Üsküp’te Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi tarafından karşılandı.

Bu ziyaret Çipras’ın Kuzey Makedonya’ya yapacağı ilk ziyaret olması sebebiyle önem taşıyor. İki ülke arasında yıllarca süren isim anlaşmazlığının ardından Çipras’ın komşu ülkeyi ziyareti tarihi olarak nitelendiriliyor. Resmi törenle karşılanmasının ardından temaslarına başlayan Çipras mevkidaşı Zoran Zaev ile bir araya geldi.

TRT