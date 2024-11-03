Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye Açıklaması

YUNANİSTAN BAŞBAKANI’NDAN SULH VURGUSU

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 8 Kasım’da gerçekleştireceği önemli Atina ziyareti öncesi, Türk-Yunan ilişkileri hakkında olumlu mesajlar veriyor. Miçotakis, Türkiye ile olan diyaloğu destekleyerek sakin sulardan yana olduğunu belirtiyor. Özellikle lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi’nde diyaloğa karşı çıkanlara tepki gösteren Miçotakis, “Diyaloğa tepki gösterenlerin alternatif önerisi nedir? Sakin suları mı yoksa dalgalı suları mı tercih ediyorlar? Benim tercihim sakin sulardır.” sözleriyle durumu özetliyor.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Yunanistan’ın jeopolitik, savunma ve ekonomik açıdan son 5 yılda daha güçlü hale geldiğini savunan Başbakan Miçotakis, “Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayım. İlişkilerimiz eskisinden daha iyi durumda. Halklar arasındaki ilişkiler de iyi. Coğrafyaya bakın. Türkiye ile birlikte yaşamaya mahkumuz.” açıklamasında bulunuyor. Bunun yanı sıra, “‘Türkiye ile savaşalım’ diyenler bile çıkıyor. Bunlar kabul edilmez şeyler.” ifadeleriyle barışa olan vurgu tekrar ediliyor.

FİDAN’IN ATİNA ZİYARETİ

Bakan Hakan Fidan’ın Atina’daki ziyaretinde, ocak ayında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Miçotakis’in başkanlığında yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) hazırlıkları yapılacak. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğini artırma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.