Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye Mesajı

YUNANİSTAN BAŞBAKANINDAN İLİŞKİLERLE İLGİLİ ÇAĞRI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 8 Kasım’da yapacağı önemli Atina ziyareti öncesinde Türk-Yunan ilişkilerine dair sıcak mesajlar iletti. Miçotakis, Türkiye ile diyaloğun önemine dikkat çekerek, sakin sulardan yana olduğunu ifade etti. Özellikle, lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi’nde diyaloğa karşı duran bazı çevrelere karşı çıkarak, “Diyaloğa tepki gösterenlerin alternatif önerisi nedir? Sakin suları mı yoksa dalgalı suları mı tercih ediyorlar? Benim tercihim sakin sulardır.” dedi.

BİRLİKTE YAŞAMA VURGUSU

Miçotakis, Yunanistan’ın jeopolitik, savunma ve ekonomik açıdan geçmişe göre daha güçlü olduğunu belirterek, “Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayım. İlişkilerimiz eskisinden daha iyi durumda. Halklar arasındaki ilişkiler de iyi. Coğrafyaya bakın. Türkiye ile birlikte yaşamaya mahkumuz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “‘Türkiye ile savaşalım’ diyenler bile çıkıyor. Bunlar kabul edilemez şeyler.” diyerek bu tür düşüncelerin reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

FİDAN’IN ATİNA ZİYARETİNE HAZIRLIK

Bakan Fidan’ın Atina’daki ziyareti çerçevesinde, ocak ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Miçotakis’in başkanlığında yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) hazırlıklarının yapılacağı öğrenildi.