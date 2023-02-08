Yunanistan Başbakanı’ndan Türkçe mesaj

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, “Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Türkiye’ye yardım için gelen Yunan arama-kurtarma ekipleri sahadaki çalışmalara destek vermeye devam ederken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşım ile Türk ve Yunan ekiplerin çalışmalarını takdir etti. Miçotakis, “İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız” dedi.

Öte yandan Miçotakis daha önce yaptığı bir açıklama ise, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime rağmen Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım gönderdiğini belirterek, “Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Bu, ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu, geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır” ifadelerini kullanmıştı.