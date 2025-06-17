Yunanistan Basketbol Federasyonu, Ataman’a ceza verdi

YUNANİSTAN BASKETBOL FEDERASYONU’NDAN CEZA

Yunanistan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman’a bir maç men cezası verdi. Disiplin kurulu, Yunanistan Ligi’nde Olympiakos ile gerçekleşen final serisinin ardından yaptığı açıklama nedeniyle Ataman’a hem bir maç men cezası hem de 5 bin lira para cezası uyguladı.

ATAMAN, 2025-2026 SEZONUNDA MAÇTA YER ALAMAYACAK

Ergin Ataman, ligde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yapılacak olan maçta takımının başında olamayacak.