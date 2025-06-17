Yunanistan Basketbol Federasyonu, Ataman’a ceza verdi

YUNANİSTAN BASKETBOL FEDERASYONU’NDAN CEZA

Yunanistan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Panathinaikos AKTOR’ın Başantrenörü Ergin Ataman’a bir maç men cezası verdi. Disiplin kurulu, Yunanistan Ligi’nde Olimpiyakos ile gerçekleşen final serisinin ardından Ataman’ın açıkladıkları sebebiyle bir maç men ve 5 bin lira para cezası uyguladı.

ATAMAN MAÇTA GÖREV ALAMAYACAK

Bu ceza nedeniyle Ergin Ataman, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yapılacak maçta takımının başına geçemeyecek. Bu durum, takımın yeni sezona nasıl bir başlangıç yapacağı açısından önem arz ediyor.