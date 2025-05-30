Yunanistan Basketbol Ligi Finalinde Panathinaikos Kazandı

PANATHİNAİKOS FİNALİ İLK MAÇTA KAZANDI

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ilk karşılaşmasında, Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos AKTOR, Olympiakos’u 80-68 yenerek seride 1-0 öne geçti. Nikos Galis Salonu’nda gerçekleşen maçta, Panathinaikos ilk çeyreği 20-19’luk bir üstünlükle tamamladı ve soyunma odasına 42-34 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 58-50’lik bir skorla kazanan Panathinaikos, maçı 80-68’le bitirdi.

İKİNCİ MAÇ 1 HAZİRAN’DA OYNANACAK

Serinin ikinci maçı ise Olympiakos’un ev sahipliğinde 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu mücadele, iki takım arasında heyecan dolu bir rekabetin sürdüğünün bir göstergesi olacak.