Yunanistan’da Aile Olma Söyleşisi Yapıldı

YUNANİSTAN’DA AİLE TEMALI SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, “2025 Aile Yılı” çerçevesinde “Başka Ülkede Aile Olmak” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik’in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Yunanistan’da ikamet eden psikoterapist Ayşegül Sağlam Tsoukos, katılımcılara “Başka Ülkede Aile Olmak” temasını aktardı. Tsoukos’un sunumunda, başka bir ülkede yaşam sürmenin ve burada aile hayatını devam ettirmenin zorlukları üzerinde duruldu, bu zorlukları aşmanın yolları tartışıldı. Katılımcılar, kendi deneyimlerini paylaşarak söyleşiye katkı sağladı.

AİLEDE UYUMUN ÖNEMİ VURGULANDI

Başkonsolos Civelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile için en önemli unsurun uyum olduğunu ifade etti. Civelik, “Aile içerisinde çiftler Türk-Yunan da olsa, Türk-Türk de olsa fark etmiyor. Önemli olan insanların uyumlu bir şekilde yaşaması ve mutlu bir hayat yaşama isteği. Daha çok ona inanıyorum. Mutlu aile, mutlu toplum, mutlu çocuk ve mutlu nesiller anlamına gelir.” şeklinde konuştu.

AİLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Tsoukos ise ailenin, bireyin kurduğu en erken ve en derin ilişki biçimi olduğuna dikkat çekti. Aile ilişkisinin, kişinin içine doğduğu aile ile başladığını belirten Tsoukos, bu aileden ayrılmanın herkesin yaşadığı normal bir süreç olduğunu ifade etti. “En çok da kendi ailemizi kurduğumuz zaman bu ayrılığı yaşıyoruz” diyen Tsoukos, ayrılığın bazı sorumluluklar getirdiğini vurguladı. “Artık kendi kararlarımızı alıyoruz, kendi değerlerimize göre hareket ediyoruz. Başka bir kişiyle beraber ortak bir gelecek inşa etmek üzere başlıyoruz ve ailemizin kendi bireylerini oluşturmaya başlıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Tsoukos, insanın hem yetişkin hem de çocukluk hayatının en temel öğelerinden birinin aile olduğunu önemle belirtti.