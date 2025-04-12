Yunanistan’da Askeri Sloganlar Küstahça

YUNANISTAN’DA ASKERI GEÇİT TÖRENİ TEPKİ ÇEKTİ

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu’nun Atina’da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında attığı hakaret içeren sloganlar büyük bir infiale yol açtı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde grubun, “Kıbrıs Yunan’dır” diyerek slogan attığı ve Türkiye’ye yönelik ağır ifadeler kullandığı dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEN GELECEK CEVAP

Bu saygısızlığa Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından anında yanıt verildi. Açıklamada, geçit töreninde Yunanistan Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından atılan sloganların “küstahça” olduğu vurgulanarak, Yunanistan’dan izahat talep edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Atina’da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganlar küstahçadır. Türkiye – Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranış kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istenmiştir.”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ise “Türk Silahlı Kuvvetleri’ndan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz” açıklamasını yaptı. Kaynaklar, “Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir” ifadelerine yer vererek, TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle ön plana çıktığını belirtti.

YUNANİSTAN’DAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye’nin gösterdiği bu tepkinin ardından Yunanistan Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, olayla ilgili genel soruşturma başlatma kararı aldı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensupları hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Tekrardan sorumlu tutulan yetkililerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olayla ilgili diğer kişilere ise daha hafif cezalar verilmesine karar verildi.