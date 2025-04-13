Yunanistan’da Balkan Şampiyonası Gerçekleşti

BALKAN YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI SONUÇLARI

Yunanistan’da dün düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda milli atletler toplamda 9 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz bulunuyor. Şampiyona, büyükler, U20 ve U18 kategorilerinde gerçekleşti. Türkiye ile birlikte Ukrayna, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan da organizasyona katıldı.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN SPORCULAR

Balkan Atletizm Birliği organizasyonuyla Yunanistan’ın Astros kentinde düzenlenen bu şampiyonada Türkiye’yi 18 sporcu temsil etti. Hayrettin Yılmaz ve Meryem Bekmez Balkan şampiyonu unvanını elde ederken, Kader Güvenç ile Azadullah Begçe gümüş madalya kazandılar. Mikail Dere, Kader Dost, İpek Özkavlak, Şerife Berra Güven ve Muhammed Emir Işık ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, “Balkan şampiyonasında tecrübeli sporcularımızın yanı sıra, genç sporcularımızla katıldık. Dereceye giren ve yarışan tüm sporcularımızı kutluyorum. 2028 Olimpiyatlarında yürüyüş, 20 kilometre yerine 21 kilometre olacak. Spor bakanlığımız, Spor genel müdürlüğümüz, kulüplerimiz ve biz federasyon olarak sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2028 olimpiyatlarında da tüm kotaları alarak, maksimum sayıda yürüyüşçümüzle ülkemizi temsil etmek olacak. Sporcularımız daha önce bunu başardılar, yine başaracaklar” şeklinde konuştu.

SPORCULARA TEŞEKKÜRLER

Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Türk milli takım kafile başkanlığı görevini üstlenen Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ulupınar, mücadele eden tüm sporculara teşekkür etti ve gelecekteki yarışmalarda başarılar diledi.