Haberler

Yunanistan’da Balkan Şampiyonası Gerçekleşti

BALKAN YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI SONUÇLARI

Yunanistan’da dün düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda milli atletler toplamda 9 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz bulunuyor. Şampiyona, büyükler, U20 ve U18 kategorilerinde gerçekleşti. Türkiye ile birlikte Ukrayna, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan da organizasyona katıldı.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN SPORCULAR

Balkan Atletizm Birliği organizasyonuyla Yunanistan’ın Astros kentinde düzenlenen bu şampiyonada Türkiye’yi 18 sporcu temsil etti. Hayrettin Yılmaz ve Meryem Bekmez Balkan şampiyonu unvanını elde ederken, Kader Güvenç ile Azadullah Begçe gümüş madalya kazandılar. Mikail Dere, Kader Dost, İpek Özkavlak, Şerife Berra Güven ve Muhammed Emir Işık ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, “Balkan şampiyonasında tecrübeli sporcularımızın yanı sıra, genç sporcularımızla katıldık. Dereceye giren ve yarışan tüm sporcularımızı kutluyorum. 2028 Olimpiyatlarında yürüyüş, 20 kilometre yerine 21 kilometre olacak. Spor bakanlığımız, Spor genel müdürlüğümüz, kulüplerimiz ve biz federasyon olarak sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2028 olimpiyatlarında da tüm kotaları alarak, maksimum sayıda yürüyüşçümüzle ülkemizi temsil etmek olacak. Sporcularımız daha önce bunu başardılar, yine başaracaklar” şeklinde konuştu.

SPORCULARA TEŞEKKÜRLER

Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Türk milli takım kafile başkanlığı görevini üstlenen Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ulupınar, mücadele eden tüm sporculara teşekkür etti ve gelecekteki yarışmalarda başarılar diledi.

ÖNEMLİ

Haberler

GAMPO Öğrencileri Tales Finaline Katıldı

Erzurum'daki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'ndan dört öğrenci, 10 Mayıs'ta gerçekleşecek Uluslararası Tales Matematik ve Fen Bilimleri final yarışmasında okullarını ve şehirlerini temsil edecek.
Haberler

Özel Bireyler, Polis Haftası’nı Kutladı

Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polis memurlarını çiçek ve hediyelerle sevindirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.