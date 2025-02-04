Yunanistan’da Büyük Deprem Beklentisi Artıyor

YUNANİSTAN’DA DEPREM FAALİYETİ ARTIYOR

Yunanistan’ın turistik adası Santorini etrafında son bir hafta içerisinde 750 sarsıntı meydana geldi. Son 24 saat içinde ada çevresinde depremler 5.2 büyüklüğüne kadar ulaştı. Yaşanan depremlerin büyüklüğü sürekli olarak artıyor ve Ege Denizi’nde büyük bir depremin olabileceği düşünülüyor. Yunanistan, yaşanan depremlerin daha büyük bir sarsıntının habercisi olup olmadığını tartışıyor. Saygın Yunan Deprem Bilimci Gerasimos Papadopoulos, “Kritik bir kavşakta” olduklarını belirtiyor. Papadopoulos, depremlerin büyüklüğündeki artışa dikkat çekerek, Yunan Mega TV’ye yaptığı açıklamada, “Deprem öncesi bir süreçten geçiyoruz” vurgusu yaptı.

KRİTİK KAVŞAKTA OLDUĞUMUZU BELİRTİYOR

Cumartesi öğleden sonra başlayan depremlerin şiddeti, Richter ölçeğine göre 3,6’dan başlayarak 5’e ulaştı. Papadopoulos, “Deprem öncesi bir süreçte olduğumuz artık tamamen doğrulandı. Depremlerin büyüklük ve sayısında artış eğilimi görüyoruz. Sismik dizilim ise aynı özelliklerle devam ediyor,” dedi. Salı günü meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ana deprem olabileceğini ifade eden bilim insanı, artçı sarsıntılara özgü bir sismik dizi gelişirse bunu yakında öğrenebileceklerini söyledi. Apostrofla beraber, sıralamanın gidişatını değerlendirerek, “Büyüklüklerin daha da artacağını düşünüyorum. Richter ölçeğine göre 6’ya kadar çıkıp çıkmayacağına henüz cevap vermek istemiyorum,” ifadesini kullandı.

YANARDAĞ HAREKETİNİN TEHDİDİ

Doğal Afetler Profesörü Kostas Sinolakis, SKAI’ye yaptığı açıklamada, depremlerin ne zaman duracağı konusunda tahmin yapmanın erken olduğunu belirtti. Santorini’de yanardağ hareketliliği ile ilgili, “Yaz aylarından bu yana bazı belirtiler gösteren yanardağda küçük çaplı patlamalar yaşanmasını bekliyoruz,” dedi. Sinolakis, “Yanardağ konusunda ortalama her 50 yılda bir küçük çaplı patlama yaşandığını düşünüyoruz” diyerek, geçmişte meydana gelen küçük patlamalara dikkat çekti. Jeofizik Profesörü Akis Tselentis ise depremlerin yoğunlaştığını belirtti. Amorgos fayının harekete geçtiğini savunan Tselentis, “Bu süreç açıkça deprem öncesi bir dizi özellikler taşıyor,” şeklinde konuştu.

İZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Athanasios Ganas, “Son depremler daha büyük bir depremin yaşanmayacağını gösteriyor,” derken büyük bir depremin yaşanma riskini tamamen dışlamadı. Ganas, Santorini yakınlarındaki bir aday fayın kırılması durumunda 6 Richter büyüklüğünde bir depreme neden olabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin de durumu dikkatlice izlediği bildirildi. Son depremler Amorgos’un 20 kilometre güney-güneybatısındaki deniz alanında yaşanıyor ve Kandilli Rasathanesi, Santorini-Amorgos fay hattının büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

KOLUMBO VOLKANI AKTİF DURUMDA

Kandilli Rasathanesi’nin raporuna göre, Santorini Adası’nın 7 kilometre kuzeyinde yer alan Kolumbo Volkanı’nın aktif bir denizaltı volkanı olduğu belirtiliyor. “Volkandaki gaz çıkışları ve deniz tabanı deformasyonları, büyük bir jeotermal sistemin varlığını gösteriyor” bilgisi paylaşılırken, 1956 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Amorgos Depremi’nin de tsunami oluşturduğu ifade edildi. Bu nedenle bölgedeki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.