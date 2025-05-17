Yunanistan’da Büyük Sahra Tozu Etkili!

TOZ BULUTLARI ATİNA’YI ETKİLEDİ

Yunanistan’da, Kuzey Afrika’dan gelen “Büyük Sahra tozu” olarak bilinen çöl tozu birçok bölgede etkisini gösterdi. Toz bulutları, Atina’nın üzerini tamamen kaplarken, şehir genelinde görüş mesafesinde belirgin bir azalma yaşandı. Vatandaşlar bu durum nedeniyle zor anlar geçirdi. Uzmanlar, özellikle solunum rahatsızlıkları olan kişilerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarı yaptı.

GENİŞ BÖLGELERE YAYILAN ETKİ

Çöl tozu, sadece Atina’yla sınırlı kalmayarak, Girit Adası, Mora Yarımadası, Orta Yunanistan ve Ege kıyılarında da etkili oldu. Bu toz taşınımı sonucunda gökyüzü sarımsı bir renge büründü. Bu durum, hem görsel hem de sağlık açısından dikkat çekici sorunlara yol açtı.