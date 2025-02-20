Yunanistan’da Çiftçilerden Traktörlü Protesto

SELANİK’TE BÜYÜK PROTESTO

Yunanistan’ın Selanik kentinde, çok sayıda traktörle şehir merkezine giren çiftçiler, etkili bir protesto gerçekleştirdi. Toplanan çiftçiler, burada yaptıkları çeşitli açıklamalarla birlikte, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in katılacağı bir etkinlik için otele doğru yürüyüşe geçmeye başladı. Ancak, polis güvenlik önlemlerini artırarak otele giden yolları kapatınca, eylem sona erdi.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİNE DESTEK

Eyleme, arıcılar ve besiciler de katılım göstererek destek verdi. Çiftçiler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, elektrik fiyatlarının indirilmesi, tarım alımlarında KDV’nin kaldırılması, doğal afetler sonucunda tarım alanlarının zarar görmesi durumunda tazminat ödenmesi ve emekli maaşlarının artırılması gibi taleplerini dile getiriyor.