Yunanistan’da Çocuklar İçin Şiddet Önleme Stratejisi

YENİ STRATEJİ İLE ÇOCUKLARDA ŞİDDETİ ÖNLEME HIZLANIYOR

Yunanistan’da, çocuklar arasında şiddet ve suç oranlarını düşürmeye yönelik yeni bir çalışma başlatılıyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, 10 farklı bakanlığın ortaklaşa hazırladığı “Şiddet ve Suça Karşı Strateji”nin amacının 18 yaş altındaki çocuklar arasındaki şiddeti ve suçlara karışmayı engellemek olduğunu söyledi.

HedefLER VE UYGULANACAK ÖNLEMLER

Okullardaki akran zorbalığı ve şantajla mücadele konusunda belirgin hedefler doğrultusunda geliştirilen strateji, ayrıca aile içi şiddet, ırkçılık, holiganizm ve internet üzerinden zorbalık gibi sorunlarla da başa çıkmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımını denetleyebileceği bir dijital platform kurulması, okullarda psikologların istihdam edilmesi ve akran zorbalığının bildirilmesine yönelik dijital bir sistemin hayata geçirilmesi gibi önlemler planlanıyor. Bunun yanında, okulda işlenen suçlara karşı uygulanan ceza yöntemlerinde değişiklikler yapılarak, öğrencilerin okuldan uzaklaştırılması yerine “kamu hizmeti” cezası verilmesi öngörülüyor.

ÇOCUK SUÇLARINA DAİR KAYITLAR

2024 yılına dair veriler, Yunanistan’da 302 çocuğun hırsızlığa karıştığını, 494 çocuğun gasp mağduru olduğunu ve yaklaşık bin çocuğun yaralandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, 78 çocuk cinsel istismar kurbanı olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki suç istatistiklerine göre, 1215 hırsızlık, 315 gasp, 870 yaralama ve 28 cinsel istismar olayında faillerin 18 yaş altındaki çocuklar olması dikkat çekiyor.