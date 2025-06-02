Yunanistan’da EODY Uyarıları Yayınladı

YUNANİSTAN’DA BATI NİL VİRÜSÜNE DİKKAT

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı halkı uyarıyor. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında koruyucu önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. EODY’nin yaptığı açıklamada, Batı Nil virüsünün her yıl yaz aylarında birçok ülkede görüldüğü, 2010 yılından itibaren Yunanistan’da neredeyse her sene vakaların raporlandığı hatırlatıldı.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ VERİLER

Açıklamada, geçmiş yıllardaki verilere dayanarak 2025 yazında da vakaların yeniden görülebileceği öngörülüyor. Bunun yanı sıra, vatandaşların korunması için önerilerin paylaşılması gerektiği ifade ediliyor. Son 15 yılda Yunanistan’da toplam 2 bin 88 vaka tespit edilirken, bu vakaların 1471’inde merkezi sinir sistemi belirtileri görüldü. Ayrıca, 292 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi veriliyor.