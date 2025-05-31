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Yunanistan’da Filistin Destek Eylemi Gerçekleşti

YUNANİSTAN’DA FİLİSTİN’E DESTEK EYLEMİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Filistin’e destek amacıyla İsrail ve ABD’nin Atina büyükelçiliklerine yönelik bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı İşçi Sendikası PAME’nin çağrısıyla düzenlenen bu etkinlikte toplanan eylemciler, ilk olarak ABD’nin Atina Büyükelçiliğine, ardından da İsrail’in Atina Büyükelçiliğine doğru yürüdü.

EYLEMCİLERDEN SLOGANLAR

Filistin bayraklarıyla yürüyen eylemciler, “Filistin’e özgürlük”, “Adalet olmadan barış da olmaz” ve “Soykırım dursun” şeklinde sloganlar attı. Ayrıca, Yunan hükümetine tarihi bir duruş sergileyerek Filistin’e destek vermesi yönünde çağrıda bulundular.

PROTESTONUN ZİRVESİ

Protesto sırasında, İsrail’in Atina Büyükelçiliği yakınında bulunan eylemciler, ellerindeki kırmızı boyaları yola dökerek dikkat çekti. Bu hareket, Filistin davasına desteklerini sembolize eden güçlü bir eylem olarak öne çıktı.

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