Yunanistan’da Gazeteci Sendikaları Grev Başlattı

GREVE GİDEN GAZETECİLERİN TALEPLERİ

Yunanistan’da Panhelenik Gazeteciler Sendikaları Federasyonu’nun çağrısı üzerine, birçok gazeteci sendikası ülke genelinde greve gitmeye karar verdi. Grev, bugünden itibaren saat 05.00’te başlamış olup, yarın yine aynı saatte sona erecek.

MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ TALEPLER

Gazeteciler, medya sektöründeki işverenlerin bireysel sözleşmelere son vermesinin ardından toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin başlatılmasını talep ediyor. Ayrıca, hafta sonu mesailerinde ek ücret ödenmesi, savaş ve doğal afet bölgelerinde görev yapan basın mensuplarına ek tazminat verilmesi, yapay zeka kullanımına dair bağlayıcı kuralların belirlenmesi, gazetecilerin haklarının korunması ve basılı medyanın desteklenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyorlar.