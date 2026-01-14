Yunanistan’da Havacılık Krizi: YPA Başkanı İstifa Etti

Yunanistan’da Ulaştırma Krizi…

Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı, 4 Ocak’ta Atina hava sahasında meydana gelen ve uçuşları saatlerce aksatan arıza sonrası Sivil Havacılık Otoritesi (YPA) Başkanı George Saounatsos’un istifasını duyurdu.

İSTİFA SÜRECİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Saounatsos’un istifasını Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas’a sunduğu belirtildi. İstifa kararı, arızanın Atina Uluslararası Havalimanı’ndaki “demode teknoloji” kaynaklı olduğuna dair yayımlanan resmi rapordan sadece birkaç saat sonra alındı. Olayı “utanç verici” olarak nitelendiren bir haber ajansı, Yunanistan’ın yaşadığı bu durumu eleştirdi.

HAVA TRAFİĞİNİ ENGELLEYEN ARIZA

Arıza, 4 Ocak sabahı Atina hava sahasında birden fazla radyo frekansında gerçekleşen sürekli “parazit” ile başladı. İlgili kurum, vericilerin “istem dışı sinyal yayını” yapmaya başladığını açıkladı. Pilotlar, kuleyle iletişim kuramadıkları dört saat boyunca ‘kör uçuş’ yapmak zorunda kaldı. Bu kesinti nedeniyle yüzlerce uçuş komşu ülkelere yönlendirilirken, binlerce yolcu da olumsuz etkilendi. Yunanistan Sivil Havacılığı, olayın meydana geldiği gün yaşanan arızanın “emsalsiz” olduğunu ifade etti.

SİSTEMLERİN YENİLENME ZAMANI GELDİ

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkan Yardımcısı Olga Toki, yaşanan durumu “son derece endişe verici” şeklinde yorumlayarak, gerekli sistemlerin acilen yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Toki, “Ekranda uçakların hareket ettiğini görüp konuşamamak, müdahale edememek ve gerekli talimatları verememek nasıl bir durum, düşünün.” dedi. Yetkililer ise güvenliğin tehlikeye girmediğini ve Atina hava sahasının hızlı bir şekilde boşaltıldığını savundu. Olayda siber saldırı veya sabotajla ilgili bir bulguya ulaşılamadığı da aktarıldı.

KÜLTÜREL ESERLERİN YENİLENMESİ

Devam eden 300 milyon euroluk altyapı yenileme projesi çerçevesinde, dijital vericilerin bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. Ancak uzmanlar, sistemlerin tam entegrasyonunun en az üç yıl süreceğini belirtiyor. Hava trafik kontrolörleri, kule radarının 1999 tarihli olduğuna dikkat çekti. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Konstantinos Kyranakis ise, iletişim sistemlerinin “on yıllar önce” yenilenmesi gerektiğini kabul etti. Atina Uluslararası Havalimanı’nın, geçtiğimiz yıl yaklaşık 34 milyon yolcuya hizmet verdiği belirtildi.