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Yunanistan’da Kayıp Altın Kaçakçıları Yakalandı

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INTERPOL TARAFINDAN ARANAN KADIN YAKALANDI

Yunan polisi, altın kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir Vietnamlı kadının Atina Havalimanında ele geçirildiğini duyurdu. Yakalanan 64 yaşındaki kadın, buz taşımak için kullanılan araçların altına gizlediği yaklaşık 300 kg külçe altını kaçırmaya çalışırken tutuklandı.

SUÇ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Yunanistan’da yaşayan kadının, altın kaçakçılığı için büyük ölçüde akrabalarından oluşan bir grup suç ortağıyla işbirliği yaptığı bildirildi. Yetkililer, bu tür organize suçların önlenmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

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