Yunanistan’da Konserle Kültürel Buluşma Sağlandı

ATİNADA YAPILAN KONSERDE İKİ ÜLKENİN SANATÇILARI BULUŞTU

Yunanistan’ın başkenti Atina, Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis Vasilopulos’un gerçekleştirdiği konserle sanatseverler için unutulmaz bir an yaşadı. Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan’ın Kültür Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği tarafından organize edildi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) desteği ile hayata geçti. Bu özel gecede Türk ve Yunan sanatseverler bir araya geldi.

ETKİNLİĞİN AÇILIŞ KONUŞMASI

Etkinliğin açılışında Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son iki yıl içinde olumlu gelişmeler yaşandığını vurguladı. Erciyes, “Aramızdaki mevcut fikir ayrılıklarına rağmen ortak hedefimiz; her iki halkın da faydası için ilişkimizi her alanda geliştirmektir. Kültür de bu çabanın önemli bir parçasıdır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, son dönemde iki ülke arasında kültürel alanda yapılan işbirliklerine dikkat çekti.

KÜLTÜRÜN ÖNEMİNE VURGU

Yunanistan Kültür Bakan Yardımcısı Yasonas Fotilas da etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ülkelerimiz arasındaki fikir ayrılıklarına rağmen, kültür güçlü ve istikrarlı duruşunu sergilemeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Fotilas, kültürün karşılıklı anlayış için önemli bir temel oluşturduğunu belirterek, “Bugün böylesi saf bir işbirliğini muhteşem sanatçılardan izleyeceğiz.” dedi.

YEE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Etkinlikte bulunan YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, kültür ve sanata daha fazla önem verdiklerini belirtti. “Yunus Emre Enstitüsü olarak kültür ve sanata son yıllarda daha fazla önem veriyoruz çünkü insanları birbirine yaklaştıracak en güçlü unsurun kültür olduğunu düşünüyoruz.” diyen Aliy, bu konserle Yunanistan’daki ilk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Her iki toplumun da müziğe olan tutkusundan bahsederek, etkinliğin tekrarları için umutlu olduğunu ifade etti.

DOSTLUK KÖPRÜSÜNE DİKKAT

Hacıalioğlu, konserin kendisi için onur verici olduğunu belirtti ve müziğin evrensel bir dil olduğuna dikkat çekerek, “Bu konser sadece bir konser değil, aynı zamanda iki ülke arasında kurulan bir dostluk köprüsüydü.” dedi. Vasilopulos ise, sahne almak için arkadaşlarıyla buluşmuş olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve etkinliğin kalitesine vurgu yaptı. “Paylaşacak çok güzel şeylerimiz var. Türkiye’den harika dostlarım var.” diyerek, iki kültür arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu ifade etti.