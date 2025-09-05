Yunanistan’da Metropoliten Zirve Başladı. Bağış, Türkiye’nin AB’deki Rolünü Vurguladı. Zirve, 47 Ülkeden 500 Katılımcı Var. Güvenlikte Türkiye’nin Katkısı Önemli. Türkiye, Avrupa’nın Geleceğidir. Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Başarırız.

GÜNEYDOĞU AVRUPA’DA İŞ BİRLİKLERİ ARTMAKTADIR

Güneydoğu Avrupa’da iş birliklerinin gelişmesi ve bölgeyi kalkındırma hedefi doğrultusunda Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen Metropolitan Summit başladı. Beşinci kez gerçekleştirilen zirvede, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Dr. Egemen Bağış “Türkiye ve AB: Stratejik Ortaklığın Değerlendirilmesi” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin Avrupa için hayati önemine dikkat çeken Bağış, “Türkiye’yi dışlamak Avrupa’nın savunma ekosistemini zayıflatmakta ve kendi özerkliğini baltalamaktadır. Türkiye çoğu zaman Avrupa’nın ilk savunma hattı olmuştur. Bir gün yine ansızın Avrupa’nın imdadına yetişmemiz gerekebilir. Türkiye Avrupa’nın komşusu değil. Türkiye Avrupa’dır ve Avrupa’nın geleceğidir” ifadelerini kullandı.

ZİRVENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Zirvenin önemi hakkında konuşan Bağış, “Bu seçkin topluluğa Selanik’te hitap etmek özel bir anlam taşıyor. Medeniyetlerin kavşağı olan bu tarihi şehir, yüzyıllardır kültürlerin, inançların ve fikirlerin buluşma noktası olmuştur. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir devlet adamının doğum yeridir. Vizyoner bir lider olan Atatürk, ulusumuzu modernleşme ilkelerine bağlamış ve onu Batı ile daha yakınlaştırmayı amaçlamıştır. Bugünkü konuşmamın konusu olan Türkiye’nin Avrupa kurumlarıyla etkileşimi, yalnızca güncel bir siyasi hedef değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temeline işlenmiş bir vizyonun devamıdır” diye açıkladı.

DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bağış, değerli dostu Dimitris Avramopoulos’a teşekkür ederek, “Dostluğumuz otuz yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve bu dostluk, kendisinin Atina Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde zenginleşerek devam etti. Bu ilişkiler, zor zamanlarda bile uluslarımız arasında barışın güvencesi oldu” dedi.

Bağış ayrıca Selanik’in eski Belediye Başkanı Yiannis Boutaris’i anarak, onun “Türkiye’nin AB içinde olduğu için birçok ülkeyle ortağız. Ama Türklerle biz kuzen gibiyiz. Bu yüzden Türkiye’nin katılmasını istiyoruz” ifadelerini hatırlattı.

AVRUPA’DA DÖNÜM NOKTASI

Bağış, Avrupa’nın tarihsel bir dönüm noktasında bulunduğunu belirterek, geçmişte kesin gözüken ekonomik ve siyasi yaklaşımların artık kaybolduğunu ifade etti. Üç büyük olayın dünyayı yeniden şekillendirdiğini belirten Bağış, “Ukrayna’daki savaş, Gazze’deki trajik durumu ve Suriye’deki rejim değişikliğinin sonuçları, AB’nin dışarıya nüfuz etme kapasitesini sınamıştır” dedi.

Bağış, bu krizlerin, Avrupa güvenliğine dair yenilenmiş bir vizyonun aciliyetini vurguladığını, Avrupa’nın transatlantik ittifaktaki yerini yeniden tanımlaması gerektiğini söyledi. Hakkını teslim etmek gerektiğini belirten Bağış, AB’nin uyum sağlamaya başladığını, bu bağlamda çeşitli stratejilerin oluşturulmakta olduğunu ifade etti.

SAVUNMA SANAYİMİZ GÜÇLÜDÜR

Savunma, direnç ve rekabetçiliğin Avrupa’nın geleceğinde önemli olduğunu belirten Bağış, “Stratejik özerklik bir slogan değil, hayatta kalma stratejisidir. AB, Türkiye olmadan stratejik özerkliğe ulaşabilir mi?” diye sordu. Türkiye’nin NATO müttefiki ve savunma alanında güçlü bir aktör olarak katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Bağış, “Savunma sanayimiz güçlü ve yenilikçidir. Geçen yıl 7 milyar doları aşan savunma ihracatımız var. Türkiye, yalnızca ulusal varlıklarıyla değil, aynı zamanda potansiyel Avrupa varlıklarıyla da dikkat çekmektedir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ KRİTİK BİR KONU

Bağış, “Bazı üye devletler Türkiye ile iş birliğini engellemeye devam ediyor. Bu, Avrupa’nın güvenlik çıkarlarına zarar vermektedir. Türkiye’yi dışlamak, Avrupa’nın savunma ekosistemini zayıflatmakta ve kendi özerkliğini baltalamaktadır” dedi. Ayrıca Türkiye’nin AB’nin beşinci en büyük ticaret ortağı olduğunu ve enerji, ticaret gibi alanlarda kritik bir rol üstlendiğini açıkladı.

Bağış, geçmişteki anlaşmazlıkların kopuş anlamına gelmeyeceğini belirterek, “Genişleme artık teknik bir süreç değil, jeopolitik bir zorunluluktur. Türkiye bu ivmenin dışında bırakılmamalıdır” şeklinde konuştu.

AVRUPA’NIN GELECEĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ GEREKMEKTEDİR

Bağış konuşmasını, “Adil bir genişleme süreci, Avrupa’nın uzun vadeli güvenliğine yapacağı en iyi yatırım olacaktır. Türkiye’nin katılım sürecinin yeniden ivme kazanması sürdürülebilir bir uyum sağlayacaktır. Biz Avrupa ailesinin tam üyesi olarak sizlerle omuz omuza olmak istiyoruz” şeklinde tamamladı. Moderatörün yönelttiği sorulara yanıt veren Bağış, Türkiye’nin önemli bir köprü konumunda olduğunu ve Avrupa’nın bunun avantajından yararlanması gerektiğini belirtti. Bağış, “Avrupa bunun avantajından nasıl yararlanacağını bilirse, Türkiye her zaman bir barış elçisi olabilir” dedi.