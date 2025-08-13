Yunanistan’da Orman Yangınları Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARI YAYILIYOR

Yunanistan’ın Ahaia, Sakız Adası ve Epir bölgelerinde etkisini gösteren orman yangınları nedeniyle pek çok yerleşim birimi tahliye ediliyor. Yangınlar, bu bölgelerde devam ederken, yetkililer acil önlemler alıyor.

VATANDAŞLARA UYARI MESAJLARI

Tahliye edilen yerleşim birimlerinin yanı sıra, bölge halkına acil yardım hattı aracılığıyla uyarı mesajları gönderiliyor. Yunan basınına göre, olaylar gece saatlerinde Kefalonya ve Megara gibi farklı yerleşim yerlerinde de yangın çıktığını bildiriyor.