Yunanistan’da Orman Yangınları Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARI YAYILIYOR

Yunanistan’ın Ahaia, Sakız Adası ve Epir bölgelerinde etkisini gösteren orman yangınları nedeniyle pek çok yerleşim birimi tahliye ediliyor. Yangınlar, bu bölgelerde devam ederken, yetkililer acil önlemler alıyor.

VATANDAŞLARA UYARI MESAJLARI

Tahliye edilen yerleşim birimlerinin yanı sıra, bölge halkına acil yardım hattı aracılığıyla uyarı mesajları gönderiliyor. Yunan basınına göre, olaylar gece saatlerinde Kefalonya ve Megara gibi farklı yerleşim yerlerinde de yangın çıktığını bildiriyor.

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

