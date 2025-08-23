Yunanistan’da Orman Yangınlarında 300 Tutuklama

Yunanistan’DA ORMAN YANGINLARI VE TUTUKLAMALAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, bu yıl orman yangınları dolayısıyla toplamda 300’den fazla kişinin tutuklandığını açıkladı. Başbakan, sosyal medya platformu TikTok’ta yayımladığı video mesajında, “Kundakçılıktan sadece bu yıl 300’ü aşkın insanın tutuklandığını biliyor muydunuz?” diyerek kamuoyunu bilgilendirdi. Mitsotakis, Yunanistan’da orman yangınlarıyla ilgili kanunların sertleştirildiğini belirterek, “Cezasızlık dönemi sona erdi” ifadesini kullandı. Başbakan, geçmişte orman yangınlarının faillerinin genellikle hafif cezalarla kurtulduğuna dikkat çekti ancak artık bunun mümkün olmadığını vurguladı.

TUTUKLAMALAR VE CEAZALAR

Mitsotakis, son dönemde yapılan tutuklamalar ve itirafların orman yangınlarındaki nedenlerin sadece doğal faktörler olmadığını net bir şekilde gösterdiğini söyledi. “Maalesef düşmanımız sadece iklim krizi değil, aynı zamanda insan faktörü. İster ihmal ister kasıt olsun” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan’da geçmişte yangın failleri ağır suçlardan bile tecilli cezalar veya hafif para cezaları alırken, şimdi yeni yasalar ile hapis cezasına çarptırılıyor. Bu düzenlemelerle, cezaların ertelenmeyeceği ya da para cezasına dönüştürülemeyeceği vurgulanıyor. Ayrıca, failler yüksek para cezaları ile de karşılaşabiliyor; ciddi vakalarda bu tutar 30 bin euroya, ağır ihmallerde ise 200 bin euroya kadar çıkabiliyor. Yeni yasalar, faillerin mal varlıklarına el konulmasını da mümkün kılıyor.

YANGINLAR VE KAYIPLAR

Yunanistan Meteoroloji Ofisi’nin verilerine göre, yılın başından itibaren çıkan yangınlar sonucunda yaklaşık 45 bin hektarlık orman, tarım arazisi ve çalılık alan yanmış durumda. Bu rakam, İstanbul’un Kadıköy ilçesi büyüklüğünün neredeyse iki katı bir alanı ifade ediyor. Orman yangını sezonu sona ermediği için bu kaybın artmasından endişe ediliyor. 2023 yılı içinde toplamda 175 bin hektar alan yandı; bu da yaklaşık İstanbul’un yüzölçümünün üçte birine denk geliyor.

SÜREKLİ YANGIN SEBEPLERİ

Son zamanlarda, Yunanistan’da birçok orman yangını failleri yakalandı. Midilli Adası’nda 57 yaşındaki bir erkeğin dört ayrı yangın çıkardığını itiraf ettiği bildirildi. Bu kişi, komşularına karşı duyduğu öfke nedeniyle bu eylemlerde bulunduğunu ifade etti. Yunanistan’ın Patra kenti yakınında çıkan bir yangının üç genç erkek tarafından çıkarıldığı yönünde görgü tanıklarının ifadeleri var. Ancak bu kişilerin motivasyonları henüz bilinmiyor. Korint kentindeki yangında ise, ormanlık alanda elektrikli testere ile çelik kesen işçilerin üzerine, kıvılcımların yangına yol açtığı iddiasıyla gözaltına alındıkları bildirildi. Yunan gazetesi Kathimerini, elektrik şebekelerinin yetersiz bakımı nedeniyle çıkan yangınların insan kaynaklı olarak değerlendirilmesine vurgu yapıyor. Başkent Atina’da yaşanan büyük yangının ise aşınmış kablolardan çıkan kıvılcımlar sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ancak birçok yangında suçlular yakalanamıyor; yakalanan vakalarda sadece tutuşmayı hızlandıran maddelerin kalıntıları bulunuyor.