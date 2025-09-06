Yunanistan’da Protesto Gösterisi Yapıldı

YÜREK BURKAN KAZA VE HATIRLAMA GÖSTERİSİ

Yunanistan’da 2 yıl önce yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tembi tren kazasında yaşamını yitirenler anılıyor. Başkent Atina’da gerçekleştirilen gösteride, katılımcılar sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Parlamento binası önünde bir araya gelen kalabalık, yaşanan trajedinin unutmaması ve adaletin sağlanması yönünde taleplerini dile getirdi.

ARBEDENİN ORTAYA ÇIKMASI

Gösteri sırasında kalabalık dağıldığı esnada bazı gruplar, polis ekiplerine molotof kokteyli ve ses bombası fırlatmaya başladı. Buna karşılık polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, yaşanan arbede sonucunda, polis toplamda 20 kişiyi gözaltına aldı. Tembi bölgesinde 28 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen kaza, yolcu treni ve yük treninin çarpışmasıyla gerçekleşmişti. Olayda bazı vagonlar raydan çıkmış ve ön vagonlar alev almıştı. Bu faciada 57 kişi hayatını kaybetmişti.