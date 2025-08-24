Yunanistan’da Protesto Yürüyüşü Gerçekleşti

SELANİK’TE PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Yunanistan’ın Selanik şehrinde, yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek üzere toplandı. Öncelikle işçi sendikası üyeleri, sol partilere ait gençlik örgütleri ve çok sayıda üniversite öğrencisinden oluşan kalabalık, öğle saatlerinde şehrin simgesi olan Beyaz Kule Meydanı’nda bir araya geldi. Katılımcılar, Filistin bayrakları ve pankartlar ile “Katil İsrail”, “Soykırımı durdurun” ve “Filistin’e özgürlük” gibi ifadelerin yazılı olduğu dövizlerle yürüyüşe başladı. Ayrıca, bazı protestocular, yanlarında getirdikleri kefenli bebek maketlerini Selanik’teki ABD Başkonsolosluğu’nun girişine bıraktı.

SÖYLEMLER VE TALEPLER

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığı vurgulandı. Ayrıca, uluslararası toplum ve özellikle Avrupa Birliği’nin bu duruma daha fazla kayıtsız kalmamaları gerektiği ifade edildi. Selanik İşçi Merkezi tarafından dağıtılan bildiride, “Filistin halkı yalnız değildir. Tüm emekçiler ve halklar, barış ve özgürlük için aynı cephede buluşmalıdır.” ifadesine yer verildi. Genç üniversite öğrencileri adına konuşan bir temsilci ise, “Çocukların öldüğü bir dünyada sessiz kalmak, suç ortaklığıdır. Bugün burada gençler olarak Gazze’nin yanında durduğumuzu haykırıyoruz.” şeklinde bir açıklama gerçekleştirdi.

GENİŞ KAPSAMLI EYLEMLER

Benzer eylemlerin gün içinde başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde de düzenlenmesi bekleniyor. Protestolar, Filistin davasına destek vermek ve Gazze’deki durum hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor.