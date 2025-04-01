Dünya

Yunanistan’da Sel: Araçlar Sular Altında Kaldı

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YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Yunanistan’ın Kiklad Adaları’nda gerçekleşen şiddetli yağış, sele neden oldu. Paros, Mikonos ve Siros adalarında meydana gelen bu durum, birçok zarara yol açtı. Paros’ta, çok sayıda aracın sular altında kalması ve hasar oluşması gibi olumsuz etkiler kaydediliyor.

EĞİTİM İPTALİ

Şiddetli yağışlar yüzünden, Paros, Mikonos, Rodos ve Sömbeki adalarındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği duyuruldu. Bu, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.

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