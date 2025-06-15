Yunanistan’dan Dünya Turuna Çıkıyor

EVAN MILLNER’IN DÜNYA TURU HEDEFİ

Yunanistan’da kendi el yapımı karavanını bisikletine bağlayarak dünya turuna çıkan Evan Millner, Düzce’ye ulaştı. Millner’ın amacı, bisiklet bozulana kadar durmaksızın dünyayı keşfetmek. Uzun bir süredir dünya turuna çıkma hayali kuran 49 yaşındaki Evan Millner, Fransa’da arkadaşlarıyla birlikte otururken elektrikli bisikletle karavan turuna çıkanların olduğunu öğreniyor. Bu fikri ilham kaynağı olarak alan Millner, karavan yapımıyla ilgili internette araştırmalar yaptıktan sonra Yunanistan’a gidiyor ve iki ay boyunca çalışarak 45 kilogram ağırlığında bir karavan oluşturuyor. Karavanın üzerini güneş panelleriyle kaplayan Millner, arkadaşlarının yardımıyla akü sistemini de kurarak Yunanistan’dan yola çıkıyor. Yaklaşık bir ay önce başladığı yolculuktan sonra Türkiye’ye gelen Millner, Düzce’ye ulaştı.

ELEKTRİK SİSTEMİ KOLAY OLDU

Millner, Türkiye üzerinden Gürcistan’a gitmeyi planlarken yolculuğunu ve karavanını şöyle anlatıyor: “Karavandaki elektrik sistemi aslında en kolay kısımdı. Bir elektrik santrali satın aldım, karavanın üst kısmına güneş panelleri yerleştirdim. Karavanın içine de bir çevirici (inverter) kurdum. Tıpkı küçük bir ev gibi, tüm sistemi bu kutunun içinde topladım. Bir arkadaşımdan yardım istedim, o da güneş panelleri ile akü arasındaki bağlantıyı yaptı. Doğru bağlantılarla sistemi kurduk ve güneş enerjisini depolamaya başladım. Bu sistem benim için yeterli enerjiyi sağlıyor. Gitmek istediğim her yere bu sistemle ulaşabiliyorum.” Millner, karavanın paneller ve pil olmadan 45 kilogram ağırlığında olduğunu ifade ederek, “Bunu çekerken zorlanmıyorum çünkü bisikletim de elektrikli. Bu yüzden sorun olmuyor” diyor.

KİŞİSEL BİR YOLCULUK

Millner, bu yolculuğa çıkma fikrinin arkadaşlarından geldiğini belirtiyor: “Karavan fikri arkadaşlarımdan geldi. Onlar Fransa’dan bu tür bir yolculuğa başladı. Ben de kendi başıma böyle bir seyahate çıkabileceğimi düşünerek elektrikli bisiklet ve karavan yaptım. İnternette bu tür karavanları araştırdım, inceledim ve biraz zaman harcayarak kendi karavanımı yaptım. İki ayda her şeyini tamamladım. Her şeyi kendim yaptım ve ardından yola çıktım.”

TÜRKİYE’YE OLAN SEVGİSİ

Millner, Türkiye’yi sevdiğini dile getiriyor: “İnsanlar bana her zaman yardımcı oldu. Gittiğim her yerde nazikçe yaklaştılar. Bisikletim bozulana kadar yolculuğa devam etmeyi düşünüyorum. Yunanistan’a dönene kadar dünyayı turlamayı hedefliyorum.”