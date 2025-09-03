Yunanistan’dan Olympiakos, Kadrosunu Duyurdu

YUNANİSTAN TEMSİLCİSİNİN KADRO AÇIKLAMASI

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 2025-2026 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Dikkat çeken noktalardan biri, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın kadroda yer almaması oldu. Olympiakos’un açıklanan listesinde önemli futbolcular bulunuyor fakat geçtiğimiz sezon katılan Yazıcı’nın tercih edilmemiş olması dikkat çekiyor.

TRANSFER İDDİALARI VE YAZICI’NIN GELECEĞİ

Bu durum, Yazıcı için çeşitli transfer iddialarını beraberinde getirdi. Özellikle, futbolcunun tekrar Trabzonspor’a döneceği yönündeki spekülasyonlar öne çıktı. Yusuf Yazıcı’nın Olympiakos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi mevcut ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirleniyor.

OLYMPİAKOS’UN UEFA LİSTESİ

Olympiakos’un UEFA’ya resmi olarak bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler bulunuyor: Paschalakis, Tzolakis, Ortega, Biancon, Pirola, Kalogeropoulos, Costinia, Rodinei, Retsos, Bruno, Nascimento, Garcia, Scipioni, Ciquinho, Ese, Liatsikouras, Mouzakitis, Podense, Taremi, Pneumonides, Strefetsa, Martins, El Kaabi ve Yaremchuk.