Yunanistan, Demir Kubbe İçin Anlaştı

YUNANİSTAN SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIYOR

Yunanistan, savunma harcamalarını artırma kararı alarak, dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde Orta Doğu’daki çatışmalarda önemli bir rol oynayan Demir Kubbe hava savunma sistemini edinmeyi hedefleyen Yunanistan, bu adımla hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Sistem, Hamas tarafından gerçekleştirilen roket saldırılarında gösterdiği yüksek başarı oranıyla büyük takdir topluyor ve Yunan hükümeti bu gelişmeler ışığında savunma stratejisini yeniden yapılandırıyor.

DEMİR KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ HEDEFİ

Yunanistan, 2035 yılına kadar savunma harcamalarına yaklaşık 12.8 milyar Euro ayırmayı planlıyor. Bu büyük bütçe, ülkenin askeri altyapısının modernize edilmesi ve hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Demir Kubbe, Yunanistan’ın savunma envanterine dahil edilmesi hedeflenen en önemli sistemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu sistem, kısa menzilli roketlerin etkili bir şekilde izlenip imha edilmesini sağlarken, mevcut hava savunmalarındaki en büyük zorluklardan biri olan küçük ve hızlı hedeflere karşı oldukça etkili bir çözüm sunuyor.

YUNANİSTAN’IN UÇAK ALIMLARI VE STRATEJİSİ

Yunanistan’ın savunma harcamalarındaki bu artış, hava savunma sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Ülke, savunma gücünü artırmak için aynı dönemde ABD’den 40 adet F-35 savaş uçağı ve insansız hava araçları da almayı planlıyor. Bu alımlar, Yunanistan’ın hava kuvvetlerinin teknolojik kapasitesini modernize etme ve bölgesel güvenliğini sağlamlaştırma adına atacağı önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Özellikle F-35’ler, beşinci nesil savaş uçakları olarak, Yunanistan’ın hava üstünlüğünü pekiştirecek ve ülkenin savunma stratejisinin önemli bir parçası olacak.

BÖLGESEL GÜVENLİK DENGESİ VE İŞBİRLİĞİ

Bu savunma harcamalarındaki artış, Yunanistan’ın askeri kapasitesini artırmayı hedeflerken, bölgesel güvenlik dengelerini de etkilemesi bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Yunanistan’ın savunma politikalarını şekillendirirken, ülke müttefikleriyle güçlü bir iş birliği içinde olmayı hedefliyor. Yunan hükümetinin savunma harcamalarındaki bu artış, hem iç hem de dış güvenlik için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.