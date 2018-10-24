Yunanistan geri adım attı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, karasularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin durdurulmasına ilişkin karar verdi.

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras’ın, ülkesinin bazı bölgelerinde karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Yunan haber ajansı AMNA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çipras’ın Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği toplantıda karasularının genişletilmesi planı ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı.

Buna göre, Çipras’ın karasularının genişletilmesine ilişkin kararnameleri durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmelerini ve diğer partilerle tartışılmasının kararlaştırdığı ifade edildi.

Bakanlıkta Balkanlar, Türkiye ve Kıbrıs’a ilişkin konuların doğrudan Çipras’a bağlı olacağı kaydedildi. Çipras’ın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul ziyaretine ilişkin hazırlıkların yapılması talimatını verdiği belirtildi.

İstifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bakanlığın devrinde yaptığı konuşmada, ülkesinin karasularını Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve iki diğer bölgede 6 milden 12 mile çıkarılması yönünde kararname hazırlandığını söylemişti.

HÜRRİYET