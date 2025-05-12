Yunanistan Hükümeti İç Göçü Artırmak İstedi

HÜKÜMETİN PLANIYLA İÇ GÖÇ ARTACAK

Yunanistan hükümeti, Batı Trakya’daki Türkiye sınırına iç göçü artırmayı hedefliyor. Hükümetin oluşturduğu planda; Meriç bölgesindeki Kumçiftliği, Sofulu ve Dimetoka belediyelerinin kırsal alanlarına vatandaşların yerleştirilmesi planlanıyor. Bu girişimin temel amacı, söz konusu bölgelerdeki nüfus azalmasını engellemek ve demografik yapıyı güçlendirmek.

Hükümet, buraya yerleşecek vatandaşlara 10 bin Euro para yardımı yapacağını da açıkladı. Ancak bu öneri toplumda beklenen ilgiyi göremedi. Sözcü gazetesinden Yaşar Anter’in haberine göre, Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın ilk başta belirli bir ilgi gördüğünü fakat zamanla bunun azaldığını belirtti. Papadopulos, çoğu başvuranın bölgeden aileler olduğunu ve geri dönme ihtimalini düşündüklerini vurguladı. “Bu sihirli bir çözüm değil, önemli kalkınma politikalarıyla desteklenmesi gereken tamamlayıcı bir araçtır” dedi.

İŞSİZLİK VE YATIRIM İHTİYACI

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos da benzer düşünceleri paylaştı: “Eğer iş yoksa, kimse 10 bin Euro için gelmez. Yatırım, vergi teşvikleri ve istihdamın güçlendirilmesini içeren bir destek planını şart.” Bu açıklamalar, yerleşim programının etkili olabilmesi için daha kapsamlı ekonomik önlemler gerektiğini gösteriyor.