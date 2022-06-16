Yunanistan ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı’ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın “Savunma ve Caydırıcılık” konulu oturumunun ardından gerçekleşen görüşmede;

“Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.